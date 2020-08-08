「歡迎登機」，稚嫩的語氣、嬌小的身影，這和民眾對空服員的認知大不相同！華航在88節這天舉辦「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，吸引百餘位大小朋友參加，不只上午讓小朋友化身史上最可愛的空服員為家長服務，下午更要帶民眾「微出國」，來趟高空旅行。華航也預告下周第二梯次將有神秘嘉賓參與。

小朋友們換上華航迷你版空服員制服、梳起包頭，架式十足。經過專業空服訓練教師指導，從帶位、安全教育到送餐，短短時間內的薰陶下，小小空服員各個有模有樣，現場家長笑得合不攏嘴，拿起手機、相機捕捉孩子難得的一刻，留下美好回憶。

華航在後疫情時代提供民眾不同的旅遊體驗，上午除了小小空服營，更安排家長和孩子一同參訪華航博物館，從歷史中感受華航60年一路走來的點點滴滴，亦學習航空基礎知識。

中午在華航最美貴賓室用完五星級飯店餐盒後，下午的搭機飛行，對於封關許久，未能踏上機艙、飛上藍天的民眾無疑是最興奮的時刻。

在機上除了可以享用精緻的限定版下午茶、購買免稅品，華航在旅客登機前還玩起摸彩活動，只要拍照、打卡，就可以抽華航環保杯、鑰匙圈、環保袋等好禮；另外，大獎抽抽樂則是抽出了一名幸運兒，獲得華航區域線經濟艙來回機票一張。

華航「微出國」體驗從桃園國際機場出發，行經日本領空再到花東海岸，使用60周年彩繪塗裝的737-800機型執飛，班號CI-8820，在父親節這一天順勢向各位爸爸們告白我愛你。

下周六8月15日，華航第二梯次「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動登場，預計將有神秘嘉賓與民眾一起同樂。

(工商 )