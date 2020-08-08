美國衛生部長與日本弔唁團明日訪台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今早表示，若出事他負責。指揮中心發言人莊人祥表示，雖然這些人是大人物，但也需要遵照預訂計畫和行程，到什麼地方、見什麼人都要確保全程戴口罩、保持社交距離，與民眾有所區隔。

莊人祥表示，美國衛生部長、日本弔唁團都有採檢陰性證明，而美國團需要入境採檢，是為了確保來台的3、4天都是陰性。日本團則是當天就走，因此不需入境採檢。

兩團都是搭專機赴台，落地後也會搭專車。美國與日本都會花很大的人力去確保全團人員都戴口罩，在預定的地方休息。雖然這些人是大人物，但是採檢了也是需要遵照預訂計畫和行程，到什麼地方、見什麼人都需要確保全程戴口罩，用專用電梯，與社區民眾有所區隔。

對於防疫人員的調度，莊人祥表示，指揮中心會派員指導美國與日本在台協會的人員，教導他們怎麼做才能符合防疫規範。

(中時 )