長榮航空BR5288(我愛爸爸)類出國專案航班，於今(8)日父親節帶著所有旅客的夢想開心起飛囉！此外最讓旅客期待的莫過於最新款的長程線過夜包，商務艙旅客可獲得硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙則是Kipling品牌過夜包，讓民眾在達成想出國的喜悅下，一次滿足想蒐集、想購物、想收藏的願望。

為了慶祝這特別的時刻，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行慶祝活動，由長榮航空總經理孫嘉明邀請內政部政務次長陳宗彥、航警局副局長林水順以及台灣三麗鷗營運長李明勳共同主持啟動儀式，超人氣的神秘嘉賓Hello Kitty更親自蒞臨現場，讓大、小朋友及粉絲們驚喜連連，為今天的活動揭開了歡樂的序幕。

長榮航空總經理孫嘉明表示，類出國專案航班自籌備消息曝光，便引起民眾熱烈的詢問，銷售當天更創下秒殺完售的好成績，除了今天的航班外，第二班8月15日也已客滿，在此特別感謝交通部、中央流行疫情指揮中心、民航局、桃園機場公司、航警局、移民署以及海關等各單位大力支持，還有我們的合作夥伴三麗鷗公司，才能有今天這麼特別的航班。也希望全球的疫情能早日結束，恢復正常營運，讓所有旅客再次安心享受出國的樂趣。

為了讓旅客留下難忘的美好回憶，長榮航空特別與三麗鷗聯手打造獨家限定的「長榮航空Hello Kitty夢想機候機室」，從報到櫃台到候機室直抵登機門，別出心裁的布置，充滿歡樂的夢幻氛圍，都讓旅客開心不已，現場除了陳列長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品以及多款特色餐點外，最值得一提的是夢想機「拍照打卡區」，不但有呼應機身彩繪的七彩拱門，Hello Kitty也邀請了眾好友們共襄盛舉，包括布丁狗、酷企鵝、大眼蛙及大耳狗寶貝喜拿，帶著專屬旅遊配備，陪伴大家快樂出遊去，超萌模樣讓所有旅客都興奮的拿起手機瘋狂打卡拍照。

父親節起飛的BR5288專案航班由Hello Kitty 夢想機執飛，於上午10點30分自桃園機場起飛後，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，預計抵達時間為下午1點15分。

除了航空迷、Hello Kitty的粉絲外，今天有很多的父子檔、父女檔甚至是全家出遊的旅客，旅客沈太太表示：「以前的父親節都是到餐廳去慶祝，這次特別購買8月8日長榮航空的我愛爸爸『類出國』專案航班，在高空中享用飛機餐，與老公、小孩一同歡度最難忘的父親節。光是在候機室看到機上餐點的陳列就讓人非常期待，無論是米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯或是牛三寶拌麵，光是擺盤就讓人食指大動，最特別的是還有父親節元素的巧克力翻糖餅乾，很有過節的氣氛。」沈太太更興奮的說：「今天一早到機場就感受到『類出國新體驗』的獨特與創新，除了老公笑得合不攏嘴，孩子們也興奮地與三麗鷗明星家族合影，享受寓教於樂的暑假新體驗，最棒的是可以狂買我最愛的免稅商品，一次滿足全家的願望，最期待的是還可以搭乘Hello Kitty彩繪機瀏覽台灣美景。」

為了恭喜旅客完成特殊的類出國體驗，長榮航空特別設計夢想機專屬的搭機證書送給每位旅客，內可珍藏此次專案航班的登機證，完成航程後可於「美夢成真－長榮航空類出國新體驗」拍照背板前合影留念，為此次夢幻旅程留下美好的畫面。

(中時 )