肝病防治學術基金會成立26年，選在父親節當天舉辦周年慶，包含前總統馬英九、衛福部長陳時中、立委高金素梅和伯仲文教基會會董事長吳伯雄等人，均到現場共同慶生。此外，肝病防治學術基金會今年開始與台大醫學院和台大醫院建立教學研究合作，提升醫學研究及人才培育專案，也在現場頒贈研究獎助金。

台灣曾是每5人就有1人是B肝帶原者，但在台灣推動新生兒全面注射B肝疫苗後，台灣兒同的B肝帶原率也從10.5％下降至1％以下，肝基會周年慶「保肝衛教」影片中的王彩樺提到，自己也曾得到C肝，但已治癒，醫學的進步對國人生命威脅明顯減少。

肝基會董事長許金川表示，今年與台大醫學院和台大醫院建立教學研究合作，目的就是要提升醫療品質，台灣醫學成就已獲得國家肯定，且肝病醫療也在全球居於領先的地位。

前總統馬英九說，每年肝基會的活動都不會缺席，自己在50年前也曾得過B肝，但在台大治好了，也感謝台大醫學院教授宋瑞樓和學生共同創立肝基會，才能消滅國病，對肝病防治宣導。

另外，肝病病友李宏婷也來到現場一同參與肝基會慶生會，李宏婷今年39歲，卻在大學畢業後發現有肝臟腫瘤，醫生甚至認為只剩下幾個月時間，但經過手術和2年的治療，讓腫瘤縮小，李宏婷說，面對疾病有不同的解讀，可能是老天爺要我好好休息，因為這樣轉念，看待疾病不再絕望。

(中時 )