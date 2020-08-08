新竹縣親子小戲節8日正式登場，多組表演團體以文化局戶外周邊為舞台，民眾不畏豔陽席地欣賞，具有隨興看戲的樂趣。（莊旻靜攝）

新竹縣親子小戲節8、9日正式登場，小戲節邀請多組表演團體，以新竹縣文化局戶外為舞台，分組演出，吸引數百民眾參與，結合市集與表演，提供民眾周末最佳去處。

文化局長田昭容表示，親子小戲節以「夏日偶像劇 Let’s puppet！」為主題，參與演出的團隊包含MR.YES小丑劇團、不然，B計畫劇團、玉米雞劇團、自然而然劇團、杯子劇團、飛人集社劇團、偶偶偶劇團、新五洲掌中戲團、楊宜霖x王雅平-音樂童話、春麵樂隊等，共計10團、35場次演出，以文化局5個角落為舞台，提供民眾隨性看戲。

先前親子小戲節以文化局實驗劇場為舞台，不過今年考量疫情，改在戶外登場。8日即有不少民眾不畏豔陽，攜家帶眷參與，表演活動9日繼續登場，邀請民眾體驗偶戲魅力。

親子小戲節邀請或者書店、竹東瓦當人文書屋、初心者市集等30組以上特色攤位設攤，增加活動豐富性，透過集章換數量有限的野餐墊，提供大小朋友隨性看戲、逛市集的樂趣。

(中時 )