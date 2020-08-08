高雄一位陳姓人妻隱瞞已婚身分在交友軟體上認識王姓男子，兩人交往後曾多次在汽車旅館大戰。怎料，陳女老公找來徵信社，在摩鐵捉姦在床，王男才驚覺搞上人妻，還被陳女老公告妨害家庭。法院經審理後認定王男事前並不知情，判陳女老公敗訴，全案可上訴。

據判決書指出，2人於交友軟體上認識，陳女多次向王男佯稱：「我已經單身這麼多年」，而她臉書上的感情狀態也顯示單身；但育有2子的陳女肚上仍留有妊娠紋，王男問起是否曾懷孕過，陳女只回：「有，但是墮了」，在交往時更多次表示自己是一個人，也未提及已婚的身分，王男完全被騙得團團轉。

怎料，2019年4月22日，2人在摩鐵嗨的時候，陳女老公偕同徵信社到場抓姦，老公氣不過被戴綠帽，當場痛毆王男。王男被拳頭伺候，才發覺搞上了人妻。陳女老公快速辦完離婚手續後，對王男提告妨害家庭並求償120萬元。

經高院審理後，法官認定陳男事前並不知陳女已婚，再加上陳女刻意隱瞞，難以界定王男為故意介入他人婚姻，故判陳女老公敗訴，全案可上訴。

(中時新聞網)