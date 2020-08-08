朱正生（前排右一）受邀參加故宮南院與國內一流創意人才共同表演活動。

朱正生（左）是演員李軍的老師，師生合作雖累但過程愉快。

彩妝大師朱正生日前受邀參加由故宮精心策畫，透過藝術與科技的跨界表演活動，雖然1場活動時間僅40分鐘，為了這40分鐘的演出，所有幕後工作人員可是卯足了勁，在2個月前就展開前置作業，只為了將活動做到盡善盡美。

此次活動最大特色是科技與藝術結合，400台無人機在現場各個不同角度拍攝舞者的演出，髮型與彩妝如何維持在38度高溫下，不會脫妝，著實是一大考驗。朱正生在接到邀約時，完全沒有考慮酬勞問題，只想著如何做才能跟得上故宮南院活動的水準與要求，特意找來經國管理學院美容流行設計系兩位老師鄭雅方、呂舒榆一起接下整體造型，試妝數次，經過主辦單位與故宮同意後，做出故宮南院的守護神「神猴哈努曼」、國寶「翠玉白菜」與「魔王羅波那」。

朱正生表示，首先要克服的是嘉義將近38度的高溫戶外，3位演員帶妝舞蹈還有許多高難度的舞蹈互動與高空特技動作，他的彩妝髮型設計團隊不得不絞盡腦汁，尋找各種品牌的定妝液，從一級、二級、三級到超級強，最後終於找到了能在高溫下，不怕舞者在地上翻滾、水注噴臉，依舊能維持著美麗精緻粧容的方法。

朱正生舉例，扮演故宮守護神「哈努曼」的演員李軍是他以前教過的學生，一身雪白神猴的造型，白髮與白色臉妝幾乎用盡了所有最強大級的上色及定粧用品，正式表演時朱正生為了舞台效果，使用了純白色假髪，因為李軍有許多高難度的空中翻滾動作，為了要在他短髮上固定假髪用了許多髮夾及綁髪技巧是讓李軍吃足苦頭。

(中時 )