中國影音社交軟體TikTok恐被踢出美國市場之際，臉書旗下社群平台Instagram5日正式發表同樣具短片功能的Reels，挑戰TikTok短片社群霸主地位的意味濃厚。

臉書5日在美國及其他區域市場推出Instagram新功能Reels，激勵股價在6日收盤上漲6.5％至265.28美元，因為投資人認為透過Instagram推出類似TikTok功能的成功機率，會比推出獨立應用程式來得高。周五盤中再漲2.8％。

去年11月臉書率先在巴西推出Instagram新功能Reels。使用者只要在Instagram相機模式下方選項中選擇Reels，就能拍攝15秒短片，並在影片中加入音效、擴增實境（AR）特效等元素，還能透過影音重疊、翻轉等編輯方式來發揮個人創意，與TikTok功能相當類似。

Reels在巴西推出後市場反應良好，於是今年6月臉書又在法國及德國推出這項功能，7月也在印度推出，但Instagram未提供用戶數據。

雖同樣主打短視頻社交，Instagram強調Reels與TikTok有所區隔，Reels限制只能拍攝15秒短片而非1分鐘，外加擁有專利的影音特效工具，在全球50國正式上線。

四年前Instagram推出的Instagram Stories，標榜發布的照片能在24小時內自動消失，與即時通訊軟體Snapchat「閱後即焚」的功能，有異曲同工之妙，Instagram Stories之後也成為Instagram最受歡迎的服務之一。

憑藉Instagram擁有龐大用戶基礎的優勢，一旦Reels在美國造成轟動，可望成為全球最炙手可熱的短片社交app。Instagram在全世界有超過10億的用戶，TikTok的美國用戶數為1億，在全球也吸引到數億愛用者。

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(中時新聞網)