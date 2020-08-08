美國衛生部長明訪台，指揮中心消毒滅蟑換廁所門。(林周義攝)

美國衛生部長明日將訪台，在台期間將參訪中央流行疫情指揮中心。今日中午，指揮中心便展開消毒，茶水間噴了滅蟑螂藥，電梯外也擺放著即將更換的新廁所門。

指揮中心一樓茶水間原本常有蟑螂出沒，清潔人員今日中午展開消毒，茶水間的櫥櫃都打開，噴灑了蟑螂藥，垃圾袋也從櫃子挪出來。除了茶水間滅蟑，中午的電梯外也擺放了新的廁所門，準備進行翻新。

此次清消時間恰巧與美國部長訪台行程搭上，有人認為是為了打掃門面，準備迎接貴賓，但內部人士指出，清潔消毒本來就是指揮中心的例行事務。

(中時 )