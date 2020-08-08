台中市政府與有線電視系統業者合作，以租用代替買斷，選定豐原、大雅普設鄰里監視器。（王文吉攝）

有線電視系統業者於台中豐原、大雅裝設鄰里監視器，可透過手機App隨時關心掌握。（王文吉攝）

有線電視系統業者於台中豐原、大雅裝設鄰里監視器，可透過手機App隨時關心掌握。（王文吉攝）

監視器有助維護鄰里治安，但後續保養維護費用可觀，妥善率普遍偏低。台中市政府與有線電視系統業者合作，以租用代替買斷，選定豐原、大雅區試辦裝設鄰里監視器。市長盧秀燕表示，裝設鄰里監視器的對於治安有很大助益，試辦廣獲好評，將會擴大各區辦理。

許多民眾普遍認為監視器有嚇阻犯罪作用，錄影畫面也可提供佐證。不過豐原區翁子里長連佳振、東勢里長胡慧玲說，因市府預算有限，爭取裝設監視器，都要排隊等待，連續申請多年都石沉大海，尤其損壞難以即時修復。

為彌補鄰里監視器的不足及維修保養問題，台中市政府動用市長預備金，選定豐原、大雅試辦租用監視器，各投入100萬元，共裝設400支鏡頭。盧秀燕表示，透過租設取代買斷，節省裝設監視器經費，可達到鄰里普設效果。

市議員吳顯森稱讚此舉經濟又實惠，建議推廣各區廣設監視器。市議員陳清龍肯定豐原作為示範點，里長建議選定重要路口裝設鄰里監視器，不僅所花的經費少，又不用煩惱後續維修問題，只要一通電話就有專業人員維修。

(中時 )