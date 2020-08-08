立委趙正宇獲100萬交保，檢方提抗告成功，法院改判羈押。對此，粉專「罷免王浩宇」臉書表示，現在法院改判撤保收押，當初立挺趙的民進黨桃園市議員王浩宇要不要出來說話？

涉嫌收賄向陽明山國家公園管理處壓變更管制區的立委趙正宇，被法院裁定以100萬元交保，台北地檢署不服，向高等法院抗告獲回。台北地方法院今（8日）早開庭，下午2點多裁定結果出爐，改判趙羈押禁見。

對此，臉書「罷免王浩宇」粉專表示，犯行重大，立委趙正宇撤保收押。「當初力挺他的王浩宇，你怎麼說」？該粉專在1日更表示，在2020立委選舉中，王利用粉專和看板嘲諷對手，幫助所謂的「在地立委」趙正宇，沒想到在嗆對手挺草包的同時，「自己力挺的卻是一個『錢包』，而且錢是檢調認證貪污腐敗的錢」。

罷免王浩宇臉書。（圖片摘自罷免王浩宇臉書）

該粉專更抨擊王浩宇，當初嗆人家挺草包，而自己卻力挺「錢包」，不用跟選民道歉嗎？

王浩宇臉書。（摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)