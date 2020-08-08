2020餅酒大匯行銷活動，特別與中華電信合作，全台首秀搶先體驗5G高速率、低延遲、大連結帶來的新網路時代。（馮惠宜攝）

台中市政府8日在台中公園舉辦2020餅酒大匯行銷活動，經發局集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業近百店家一起行銷。（馮惠宜攝）

台中市政府8日在台中公園舉辦2020餅酒大匯行銷活動，經發局集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業近百店家一起行銷。（馮惠宜攝）

父親節台中市政府在台中公園舉辦2020餅酒大匯行銷活動，市長盧秀燕除大力行銷台中在地美食、好酒外，也不忘宣傳已如火如荼舉辦的台中購物節活動，並現場抽出台中購物節唯一百萬現金得主，由郭小姐幸運獲得。

台中購物節開跑至今，登錄消費金額已破38億元打破去年的紀錄，盧秀燕感謝民眾熱烈響應，她也說，購物節APP下載數已超過27萬，也是近期官方APP下載流量第一名，獲得4.2星評價。

她說，台中購物節持續進行至8月31日，期間將陸續抽出千萬豪宅、汽車、機車等大獎，暑假期間歡迎到台中好好玩、好好吃、好好買、好好住，尤其今天適逢8月8日，祝福所有的爸爸們「父親節快樂，身體健康！」

盧秀燕也現場抽出今年購物節唯一百萬現金得主，在民眾屏息等待中，由郭小姐幸運獲獎，另有70萬元汽車由李先生抱回、電動機車由陳小姐抽中、55吋液晶電視由陳姓民眾獲得，盧秀燕 一一現場call out致電得獎人，可惜皆未接電話。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財表示，台中購物節7月1日開跑，糕餅生意逐漸復甦，也就是俗稱的「報復性採購」，民眾大包大包購買，糕餅公會不只維持產品好吃，也格外注意食品安全衛生，讓民眾吃得美味又健康。

經發局指出，今日在台中公園集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業近百店家舉行「2020餅酒大匯」展售活動，主打美食、好酒在地特色搶客，期待外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等方案，到台中旅遊消費。

此外，這次展售活動特別與中華電信合作，全台首秀搶先體驗5G高速率、低延遲、大連結帶來的新網路時代，盧秀燕特別與台中火車站民眾立即現場連線，感受5G連線速度。

(中時 )