日職今日公布球員異動，火腿隊王柏融在二軍打擊率高達7成86，今日沒在二軍出賽，不過也沒出現在火腿隊球員異動名單中，反而羅德隊投手陳冠宇由於連續2場出賽都失分，先被球隊下放二軍，最快18日才能重新登錄一軍名單。

王柏融被下放二軍後已經期滿，隨時都能登錄上一軍，他在二軍打擊率超火燙，不僅連6戰有安打，14打數更敲出11安，打擊率高達7成86。

王柏融上一場先發僅打2打席就先退場休息，且今日也不在二軍出賽勾選名單中，外界猜測可能回一軍的時間近了，不過今日火腿對僅作出投手異動，降下杉浦稔大、升上北浦龍次，野手部分沒有調動。

而羅德隊投手陳冠宇近2戰有失分，昨日於9局下登板，不過被連敲3支安打形成滿壘後退場，接手的益田直也沒有止血成功，球隊多失2分都算在陳冠宇頭上。

陳冠宇本季出賽10場共投9局，被敲13支安打，另有8K、5保送，自責分率5，因此先下二軍調整手感。

(中時 )