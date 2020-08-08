一名網友在臉書社團「交通會客室直屬社團」發布影片，痛訴機場捷運A18、高鐵桃園站2號出口外，有許多機車騎士無視交通規則騎上人行道，讓他氣得送了21件舉發單，更嗆其中1名騎士，「不到20分鐘特地繞了3次，其他人只要繳600元，你偏要繳1800元？」

網友說，華泰名品城前人行道完全是桃園的違規熱點，機車隨意都能騎上人行道，還有1台機車「為了留下帥氣的與愛車合照」，不到20分鐘就特地繞了3次，「要不是那時候錄到手機快沒電，以那個熱點而言，要錄到100件根本是小case。」

網友也傳授舉發的錄影技巧，如人必須站定不動，鏡頭要順著違規車輛緩慢移動，切記不能有太大震動，最佳錄影距離5公尺內，因為太遠沒辦法清楚判斷車號，就無法成功舉發。

中壢警方指出，針對行駛人行道及將車輛擺放在人行道之行為，警方將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第6款及第56條第1項第1款分別製單舉發，處新台幣600元以上1800元以下及600元以上1200元以下罰鍰。並針對此處加強取締規與開罰，呼籲民眾務必遵守交通規則。

(中時 )