印度東北部穆扎法爾布爾（Muzaffarpur）有一隻畸形山羊，牠的一雙眼睛竟是長在嘴巴內，且沒有鼻子，但當地人認為牠是上帝的奇蹟，相當崇拜，也吸引了許多人前來觀看。

根據英國《每日郵報》報導，這隻毛髮黑白相間的山羊長相相當奇特，不但出生時就沒有鼻子，而牠的嘴巴內原本應該有上下排牙齒，但上排牙齒卻長出了一雙大眼睛，舌頭不時向外伸，嘴巴似乎無法緊閉，也因牠的奇特長相，受到當地人的崇拜，還有許多人前往觀看。

不過這隻畸形山羊的飼主表示，他拒絕了這些拜訪祈禱的民眾，因為山羊現在處於相當痛苦的狀態。

在印度，許多長的畸形的動物都會被認為是「上帝的奇蹟」，被賦予神聖地位，人們也會前往膜拜祈禱來祈求好運及繁榮，但這些畸形動物通常活不久，2017年時，印度阿薩姆邦曾有隻單眼的山羊，當時也被奉為聖物，不過牠僅活了1週就過世了。

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(中時新聞網)