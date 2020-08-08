立委趙正宇涉及收受殯葬業者賄款後，向陽明山國家公園管理處施壓變更管制區，台北地方法院8日開庭更為裁定，法官認為趙有逃亡、勾串、滅證之虞，斟酌比例原則後，認定交保無法替代羈押，為防止勾串，所以裁定羈押禁見。

裁定理由指出，趙正宇涉犯本刑5年以上的不違背職務收賄罪，起訴審判恐有重刑，所以逃亡規避偵查、審判、執行的可能性很高，而且趙位居要職有深厚人脈，名下有多筆房產，自己坦承曾仲介不動產買賣收取佣金數百萬元，很有財力，趙有逃亡的動機，也有逃亡的能力。

同時，趙正宇所犯的罪有高度湮滅、偽造、變造證據或勾共犯或證人的可能性，而且趙對他家中遭扣的高額現金無法清楚陳述來源，又對照趙的辦公室主任林家騏關於收受款項部分供述不一，都與常情不符，不能排除林家騏是因職務或其他利害關係而袒護趙正宇的可能。

所以法院認定，趙正宇有逃亡的可能，又有逃亡、勾串、滅證的可能，所以交保無法替代羈押，為防止勾串，裁定羈押禁見。

(中時 )