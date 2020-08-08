2020新力旺企業女子壘球聯賽下半季今（8）日在高雄市鳳新壘球場開打，首場由地主新世紀黃蜂迎戰上半季冠軍新力旺旺獅，終場黃蜂以4比2擊敗旺獅，卡爾森拿下勝投，單場MVP則由擊出2支全壘打的林鳳珍抱回。

黃蜂第3棒林鳳珍首局下揮出陽春全壘打帶動攻勢，下一棒沈嘉玟保送上壘，接著呂雪梅擊出2分全壘打，黃蜂單局兩轟攻下3分。3局上林鳳珍再度開轟，追加1分，幫助球隊奠定勝基。

黃蜂推出王牌卡爾森擔任先發投手，她完投7局被擊出8支安打、送出3K，只失2分拿下勝投。打擊時擔任第6棒也擊出2支安打，展現「二刀流」的好表現。

旺獅推出本土投手楊憶珊擔任先發，僅2.2局失4分退場，接替的潘玉玲後援3.2局無失分，有效止住攻勢。

下半季旺獅加入新洋將湯瑪仕（Tomas），今天首度亮相，擔任第5棒指定打擊，4打數無安打無法替球隊建功。團隊雖擊出8支安打不算少，但無法有效串聯，僅攻下2分落敗。

(中時 )