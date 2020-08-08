街頭藝人小螺絲以精湛劍玉表演，詮釋如何讓表演打動觀眾。(曹婷婷攝)

夜行鳥樂團表演唱歌帶動氣氛。(曹婷婷攝)

台南市文化局8、9日舉辦今年全台唯一1場街頭藝人展演工作坊，吸引近千名有意成為街頭藝人的民眾報名。(曹婷婷攝)

台北市街頭藝人展演審查制遭法官認定違憲，台南市2年前率先將街頭藝人展演由許可制改登記制，登記前僅800位街頭藝人，如今已多達1700位。為鼓勵街藝發展，台南市文化局宣布今年底採全面E化及雙語化登記，期盼台南成為國際級的街頭表演聖地，完成線上16小時課程即可申請成為街頭藝人，更建置街頭藝人資料庫及展演申請平台，活絡街頭藝人發展。

受疫情影響及台北市街頭藝人展演審查制遭法官認定違憲，今年除了台南，全台幾乎都暫停辦理街頭藝人審查，或研議評估改申請制，台南市文化局8、9日舉辦今年全台唯一1場街頭藝人展演工作坊，吸引近千名有意成為街頭藝人的民眾報名，其中，近200人來自外縣市，上完2天課程登記就能如願成為街頭藝人。

台南市文化局藝術發展科表示，改為街頭藝人登記制以來，第1年有300人登記、第2年600人，2年來，就有900人取得街頭藝人身分，跟過去審查、考試1年頂多1、200人報名，人數大幅增加，截至今年，台南市共有1700位街頭藝人。

為了活絡街頭藝人蓬勃發展，預計今年底開通線上工作坊課程，未來，只要完成線上課程學習16小時，即能申請成為街頭藝人，把街頭藝人的入門門檻再放寬，不受限場地、時間，場地使用申請及換證也全面E化。

鑑於不少街頭藝人反映長期以來單打獨鬥，各縣市也沒有統整街頭藝人平台，許多單位要找街頭藝人也多靠打探消息而來，為此，台南市正著手建構專屬街頭藝人的人力銀行平台。

台南市文化局長葉澤山說，建構街頭藝人展演平台目的是活絡街頭藝人發展，便於廠商或場地單位可透過平台提出活動展演需求，同時尋找適合的街頭藝人，街頭藝人也能在公開資訊線上申請場地，使用皆免費。

台南市長黃偉哲表示，藝術工作者最需要的就是被肯定，肯定則需要有舞台，許多街頭藝術家都希望台南有更多展演空間，市府未來會擴大層面，讓街頭藝術家有更多表現的機會。

(中時 )