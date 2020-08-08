NBA自從全力聲援黑人民權(BLM)之後，引來外界「雙重標準」質疑，共和黨議員抨擊聯盟挺黑人不挺港人，對大陸的新疆和香港問題裝聾作啞。前總教練史坦范岡迪(Stan Van Gundy)對此表示，美國在這方面似乎沒有資格批評人家。

范岡迪看到一篇新聞評論，標題是「中國讓NBA閉嘴乖乖運球了」，他8日推文回應：「我們屠殺過北美原住民，我們奴役、處死、隔離、監禁黑人超過400年，女人歷經140年沒有投票權。你們拿其他國家的事件來轉移我們自己糟糕的人權紀錄，這是缺乏正當性的。」

快艇隊總教練瑞弗斯(Doc Rivers)也提過類似的觀點，他質疑共和黨議員這麼關心外國的事務，要不要順便談論一下如何處理自家的問題？顯然共和黨不願意正視黑人問題，才把焦點移轉到海外。

美國這一波政治正確已經到了不容保持中立的程度，一向最支持黑人民權的馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)只是因為沒有跪地抗議國歌，就在網路遭到BLM支持者圍剿。火箭後衛哈登(James Harden)「誤戴」了警消團體用的口罩，就被詛咒受重傷。魔術前鋒艾薩克(Jonathan Isaac)不肯下跪，美媒《雅虎體育》的黑人作家撰文對他冷嘲熱諷，視他為非裔的叛徒。

(中時新聞網)