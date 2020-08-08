大陸北京日前發生一起離奇命案，一名人妻全裸被路人發現墜落至2樓陽台身亡，法醫驗出她生前與人發生性關係，可是DNA卻與老公不符，此案一度陷入膠著，1年後，警方接獲一名男子報案，聲稱家中祖傳食譜被偷走，不料竊賊的DNA竟與裸女墜樓案同1人，這才逮到兇手。

據《網易新聞》報導，墜樓身亡的李姓女子與黃姓丈夫，住在事發大樓的7樓，2005年1月16日早晨，李女墜樓後，一直找不到黃男，加上二人正在離婚，當天床上有些凌亂，警方一度以為夫妻倆當天可能發生性行為，發生爭吵後，把妻子推下樓，因此將黃男的DNA與李女體內的DNA進行比對，不料卻不相符，讓警方調查此案一度陷入困境。

1年後，一名蔡姓男子向警方報案，表示自己出差返家後，發現珍藏的半瓶茅台酒被喝光，連祖傳的食譜也被偷。法醫後來在垃圾中取到一名男子的DNA，不料比對後發現，竟然與一年前李女墜樓取到的DNA相同。

王男被捕後坦承殺人，同時說出當天發生經過。他表示，當時到李家他只是想去偷東西，沒想到對方竟然在家，當時女方剛睡醒，他一時起了色心侵犯對方，結果李女卻在掙扎過程

(中時新聞網)