中華棒協為了協助旅美選手碰上疫情而沒比賽可打，特地規劃「未來之星對抗賽」，今日由曾仁和代表亞洲大學棒球隊出賽先發，主投4局無失分，最快球速飆到150公里，展現他相當不錯的戰力。

今年25歲的曾仁和目前無所屬合約，回台後持續在國體訓練，今日他代表亞大棒對上台北市興富發，主投4局僅用49球、無失分，對方只從他手中敲出1支安打，有4次三振、1保送，最快球速測得150公里。

曾仁和去年被遊騎兵釋出後持續自主訓練，目標仍放在旅外，上個月婉拒參加中職選秀，曾在貼文中表示為了找最好的投球感覺花費不少功夫，近期也收到不錯效果，雖然在台灣打球相當棒，不過仍抱有旅外夢。

曾仁和效力過的澳職隊伍奧克蘭喙頭蜥隊曾表態，有意找曾仁和回鍋，目前澳職尚未確定球季是否能順利進行，不過曾仁和下一戰可能從澳職起步。

棒協邀請11名旅美小聯盟球員分散至U23、U18、亞大棒等3支隊伍，此外味全龍也將與這三支培訓隊進行各一場熱身賽，比賽自7月31日起至9月5日，預計每支培訓隊包含熱身賽將進行19場賽事，藉由旅外好手強度提升對抗性，達到以賽代訓的目的。

(中時 )