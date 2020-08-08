韓國瑜最新貼文。(取自韓國瑜臉書)

前高雄市長韓國瑜6月遭罷免成功後，在臉書透露會暫時沈澱休息，之後便鮮少出現在螢光幕前，但他的一舉一動仍備受外界關注，而他繼上個月在臉書回應國民黨高雄市長補選候選人相關問題後，就未曾再更新動態。而今(8日)正是父親節，他也出現在臉書跟大家分享近況，提到自己白了一點也胖了一點，貼文一曝光，立刻掀起粉絲暴動，不少人都紛紛喊「我們都在等你」。

韓國瑜今在臉書表示，他非常感念大家，也順便報告一下，自己白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來，而現在是一個多元的時代，爸爸的角色也有了多元的轉變，有些爸爸還是家中君臣父子的權威人物，有些爸爸卻是孩子稱兄道弟的忘年朋友，「像我和我的孩子們雖然算不上稱兄道弟、但絕對是以禮相待了。」

韓國瑜也祝福大家，88節快樂，他更說，在今天這個屬於「爸爸」的日子，讓大家互相勉勵做一個更好的爸爸，並由衷祝福每一位努力做個好爸爸的爸爸們，祝福大家平安健康、闔家幸福！同時，他還特別想要向一群母兼父職的88們獻上最誠摯的祝福，因為您們更是一個家庭安穩踏實的支柱，這應該也是屬於您們的節日。

而這篇貼文曝光5小時的時間，已有7.6萬名網友按讚，更有近萬則留言，不少都紛紛留言表示，「韓總～好想念您啊」、「我們都在等待，等待您的到來」、「祝韓總88節快樂，請你先養好身體，我們都在等你！」、「韓總請保重並且加油！我們都在等你重返榮、「感謝您的鼓勵～看完哭了」、「祝韓總父親節快樂」。

另外，在父親節前夕，前高雄市民政局長曹桓榮、前高雄市政府新任新聞局長、李眉蓁競選總部發言人鄭照新，則是曬出韓市府的「黃金團隊」聚餐畫面，分別說出自己的心內話，其中，鄭照新寫下自己心情，他說，「與優秀的前市府局處首長們小聚，溫暖的革命情感！」瞬間成為許多韓粉關注的焦點。很多人都在敲碗，「有韓總更完美」。

(中時新聞網)