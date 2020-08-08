今年義民祭即將展開，8日由信眾前往義民廟恭迎義民爺，至祭典區接受信眾挑擔奉飯。（莊旻靜攝）

今年義民祭即將展開，8日由信眾前往義民廟恭迎義民爺，至祭典區接受信眾挑擔奉飯。（莊旻靜攝）

具有逾200年歷史的義民祭即將於展開，今年由大隘祭典區輪值，8日上午由總爐主姜心源等人，前往褒忠亭義民廟，恭迎義民爺至祭典區，將展開為期1個月的奉飯儀式，由信徒挑擔祭拜義民爺，傳承已延續200多年的信仰及文化。

新竹縣長楊文科今年擔任榮譽總爐主，他表示，義民祭為客家委員會客庄12大節慶之一，也是文化部認證的國家重要民俗，義民廟創建至今已有232年，仍保有完整的義民祭典傳統輪值制度及祭儀，也是台灣客家族群獨有的信仰與文化。

義民廟共有15個祭典區，1年輪值1次，大隘祭典區包含北埔、峨嵋、寶山及新竹市鄰近寶山鄉的部分村里，睽違15年再度舉辦義民祭，姜心源表示，由於大隘早期開發較晚，自清光緒3年（西元1877年）開始輪值，今年為第11次，在面臨挑戰及改變下，會盡力傳承傳統祭典。

今年義民祭將於9月5日豎燈篙、6日下午褒忠橋下鳳山溪放水燈招引水路孤魂、7日上午10點起在義民廟內舉辦義民爺祈福大典，並交接值年總爐主、獻午供，傍晚則在大隘祭典區3鄉舉辦普渡宴客、客家戲、收孤、大士爺羽化等傳統祭典，9日恭送義民爺聖駕回鑾。

8日包含義民廟董事長、立委林思銘、議長張鎮榮等人均前往義民廟恭迎義民爺前往祭典區，現場人山人海，今年義民祭期間正逢新冠肺炎疫情蔓延，楊文科也提醒，參與儀式與活動，均仍需遵守防疫規定，如戴口罩、勤洗手、量體溫等。林光華也表示，為了紀念義民爺犧牲奉獻精神，不受疫情影響照常舉辦，將邀請蔡英文總統蒞臨，也歡迎鄉親參與儀式。

(中時 )