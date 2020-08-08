環保團體今明2天分別在台中及高雄舉行「反空污抗暖化遊行」，並提出無煤零碳等訴求，對此，環保署表示，在改善空氣污染、減少煤炭使用及溫室氣體排放，政府與民間目標一致，已依循「空氣污染防制法」及「溫室氣體減量及管理法」訂定各項減污減排法令規定及方案，環保署也在2018年與經濟部共同盤點減量及每季追蹤改善情形，不僅空污排放逐年持續降低，中南部也展現空品改善成效。

環保署表示，台電「台中發電廠」空氣污染物排放，2016年至2019年已減量1萬8千餘公噸，減量幅度達50％，推估至2025年減量可達78％；「興達發電廠」減煤增氣計畫也持續執行中，2016年至2019年減量已達57％，老舊燃煤機組於2023年起陸續除役；「中鋼公司」2019年相較2016年也已減少16.8％污染排放，預估於2020年空污改善工程完成後，減量可達37.9％，整體改善工程規劃至2023年完成。

環保署統計資料顯示，截至2019年底止，台中市紅害站日數從2016年的71站次降至2019年的5站次，改善幅度達93％，另外高屏地區紅害站日數從2016年279站次降至2019年50站次，改善幅度達82％，整體空品呈現改善趨勢。

環保署指出，今年提出的「空氣污染防制方案」規劃了2020年至2023年污染改善相關政策方針，並已獲行政院核定，將持續研訂空污減排及減碳相關法規及配套措施，政府將持續努力，期盼來自企業單位、地方社區、民間組織及所有每一個公民共同參與，以多管齊下的方式達成減碳目標與維護空氣品質。

(中時 )