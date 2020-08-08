因應108年新課綱納入科技領域，新竹縣政府陸續成立自造教育及科技中心，新竹縣竹東國中獲得教育部國民及學前教育署經費500萬元，成立第4座自造教育及科技中心，未來將惠及竹東地區及周邊鄉鎮學校，投入科技教育發展。

新竹縣長楊文科表示，由於新課綱具有科技領域，因此指示教育處整合縣內自造教育及科技中心，以多領域融合的綜合教育STEAM，為主軸，期望能互相交流師資、課程、平台、設備等，發揮最大效益。

竹東國中的自造教育及科技中心為全縣規模最大，具有8間教室，並增添教學硬體雷射雕刻機、3D印表機、AR、VR、IoT等進階科技教學設備，也辦理區域師資培訓、中心專責人員，再獲教育部補助約120萬元，打造生活科技基本教學設備。

竹東國中創校至今已有74年，近年獲得教育部補助3億元改建校舍，並於今年5月完工，校長徐華助表示，新成立的自造教育及科技中心將結合產官學，以傳統工藝、新興科技為特色課程，並以足STEAM概念發展，也會透過資源共享、研習等活動，協助溪南地區學校共同發展科技教育。

教育處長楊郡慈表示，新竹縣近年陸續成立六家高中國中部、博愛國中及鳳岡國中3所自造教育及科技中心，統整跨學科的知識，系統性培養學生的科技素養，期望能培育更多相關人才。

(中時 )