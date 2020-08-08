陸客減少加上疫情肆虐，導致台灣飯店業景氣蕭條，網紅T妹透露為了幫助某五星級飯店復甦，自願幫忙免費採訪宣傳，竟遭對方以「形象不符」為由拒絕，員工甚至遭對方咆哮，讓她氣到連發好幾則PO文砲轟。

T妹臉書全文。(圖／Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

T妹表示自己通常只出席代言或站台，費用也不親民，但念在是父親打拼過的事業，以及為了振興台灣觀光，原想免費幫該五星級飯店宣傳，沒想到不僅遭到拒絕，對方公關還謾罵旗下員工，讓她怒斥：「你們五星級飯店把所有人當乞丐？還是你以為五星級飯店多高尚」，更狂酸對方：「轉問其它五星級飯店，一堆求之不得，尤其聽到免費曝光」，接著更點名該公關「狗眼看人低」，惡劣態度無疑毀了整個企業的形象。

接著T妹怒嗆該飯店公關態度惡劣到這樣程度，揚言始終欠自家員工一個道歉，直言這麼傲慢怎對待外國觀光客，千萬不要讓國家蒙羞，接著透露事發後許多五星級飯店副總經理都直接致電公司員工，而且每個人都彬彬有禮，讓她大讚是「台灣之光」，慶幸沒有讓一顆老鼠屎毀了台灣五星級飯店聲譽。

(中時新聞網)