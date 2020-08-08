六福村周末加碼推出火焰舞、百萬煙火秀。（六福村提供）

六福村主題遊樂園打造冰霧派對、周末夜晚推出百萬煙火秀，在8月也推出父親節相關優惠，官網8月限定購票，19歲以下民眾免費入場，帶爸爸同行優惠價550元，設籍新竹關西、新埔及桃園龍潭者，9月30日前購票優惠為199元，且假日延長營業至晚間8點，邀請民眾同樂。

六福村主題遊樂園打造適合0至100歲的全齡遊樂園，具有遊樂區與動物園區，三代、四代同堂均可欣賞動物，猛獸區有獅子、孟加拉虎，遊園火車可欣賞白犀牛、長頸鹿等，而遊樂區著名設備大怒神、笑傲飛鷹，也能滿足喜愛挑戰的遊客需求。

六福村在暑假推出冰霧派對、仲夏舞風情及火焰舞，周末還有百萬煙火秀。六福村行銷經理黃淑芳表示，8月於官網購票，搭配19歲以下補助對象入園，1張成人票優惠550元。設籍於關西、新埔、龍潭者至9月30日前，則有鄉親優惠，1日票199元、月票暢玩399元。六福村暑期營業時間延長，平日至18點30分，假日加碼延長至20點。

(中時 )