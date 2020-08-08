長榮BR5288類包機在屏東小琉球外海畫出巨大愛心，向全天下的爸爸們致意。（摘自FlightAware／陳祐誠傳真）

長榮BR5288類包機在「PARPA」（諧音爸爸）區域畫出巨大愛心。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

長榮航空首班類包機上午起飛，到日本琉球列島西端上空後，再沿台灣東海岸到屏東小琉球，機師更讓行程加碼，於2條航路交會點「PARPA」（諧音爸爸）區域畫出一個愛心，向全天下的爸爸們致敬。

父親節起飛的BR5288專案航班由Hello Kitty夢想機執飛，機型為A330-300，分為30個商務艙及279個經濟艙座位，飛行時間約2小時45分鐘。該班機由A330機隊總機長李孔傑為旅客導覽，上午自桃園機場起飛後，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，貼心的航路設計，讓左、右側旅客都有機會鳥瞰台灣壯闊美景。

而機師也為旅客製造驚喜彩蛋，當飛機飛到小琉球外海時，飛機以A577與G581航路的交會點「PARPA」區域，畫出一個數10公里寬的愛心圖案，飛行軌跡全被記錄下來。

李孔傑說，愛心圖案是他與其他機師討論後精心設計的，目的是在父親節向全天下的爸爸們致敬，他個人也是第一次飛這種環島包機行程，桃機起飛、桃機落地，途中還可以做自己想要的圖案，是很特別的體驗。

長榮航空總經理孫嘉明表示，8月8日首航開賣即秒殺，15日第2班也是銷售迅速，公司內部有考慮在疫情期間，持續推出假日的類包機行程，更考慮南部、高雄起降，但一切細節都還在規劃中。

孫嘉明指出，類出國的行程幾乎是以成本價在販售，營收微乎其微，主要還是讓旅客滿足出國幻想。此外，不少旅客想搭乘波音787機型，但目前長榮並沒有787的彩繪機，未來也不排除推出787版的彩繪機。

(中時 )