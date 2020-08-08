雖然美墨加協定才剛於7月正式生效，但川普仍盯上關稅手段，對加拿大進口的鋁製產品恢復徵收10%關稅措施；對此，加國也予以反擊，將對價值27億美元（約台幣800億）的美國產品徵收報復性關稅，以反制美國總統川普對加拿大重新加徵鋁關稅，其中還特別對川普喜愛的高爾夫球桿下手。

據路透社報導，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）7日宣布，這項反制措施將在9月16日前實施，在實施前的這段期間，政府將與業界磋商。

川普6日宣布，將自本月16日起，針對部分從加拿大進口的鋁製產品恢復徵收10%關稅措施，以保護美國產業不受加國進口產品「激增」的情況影響。然而加國否認有任何不當行為。

方慧蘭表示，在全球對抗疫情之際，貿易爭端是最沒必要的事，只會傷害兩國經濟復甦；但面對川普所選擇的，加拿大不會升級爭執，但也不會退縮，並嗆川普這項決定完全不能接受、荒謬可笑。不過，她仍希望能與美國協商，並希望美方能重新考慮。

加國可能列入實施報復性關稅的美國產品包括鋁條、鋁板、冰箱、腳踏車、洗碗機與高爾夫球桿等，而川普嗜打高爾夫球。

(中時新聞網)