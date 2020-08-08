古坑鄉樟湖國中小學今年暑期進行英語工作坊密集訓練，8日舉行成果發表會，47名都演出，這組有個學生原本很怕英文，演出效果極佳，把家長逗得哈哈笑。（周麗蘭攝）

古坑鄉樟湖國中小學今年暑期進行英語工作坊密集訓練，學生英語素養明顯提升，靈魂人物是前政大外語學院院長、台灣全球化教育推廣協會執行長陳超明（前排中，著白色運動鞋）（周麗蘭攝）

古坑鄉樟湖國中小學今年暑期進行英語工作坊密集訓練，全校六、七、八年級學生47人參與，前測成績大多C、B級，四周後再測提升至B、B＋、A，效果顯著。

指導教授陳超明表示，語言學習和智力沒什麼關係，英文應該當成「能力」而不是知識來教，密集課程是語言學習的重要過程，他一直主張學校在暑期應該要開數學或英文的密集訓練，否則「花1個小時教又花100個小時忘記」。

樟湖國中小因困惑校內很認真教英文，教育會考還是考不好，諮詢前政大外語學院院長、台灣全球化教育推廣協會執行長陳超明，才知學校重視文法，但大考趨勢已變為閱讀，應該從閱讀、理解開始。

陳超明上學期指導樟湖老師修正教學順序，卻發現學生習慣補習班模式改不過來，老師也被拉回。陳建議暑期開英語密集班，用6周時間改變與內化英語學習。

陳超明說，小六升國一應具備會聽說讀寫26個字母、180個單字、2至3個句型、懂自然發音能力，但許多學生不具備，前測成績是C。

這次英語密集課程以「做中學」引導，早上八點半到中午老師上課，下午助教帶領學生複習開口說、多樣閱讀，晚上練習劇本。

樟湖國中小8日舉行成果發表會，47名學生都上台演出，一名媽媽聽到在家從不開口的兒子居然大聲唸出英語台詞，直說「好感動」。

升國二的學生學生吳堉家說，自己英文程度不太好，有些一開始聽不懂，後來就能夠了解，不斷複習中印象更深刻，更知道自己在學甚麼，他喜歡這種學習方式。

學生莊曜餘說，這次提升最多的是如果有人找他聊，他敢開口說，錯了也沒關係，不再害怕文法。

陳清圳說，不斷建立新習慣、喜好英文的過程中，一開始是痛苦的，因為不習慣，第三周才慢慢形成慣性。

他說，語言學習很重要的訣竅是密集、持續，第二是分組教學，密集教育對學習語言非常重要，在國外大多是六周，就像學開車、游泳、騎腳踏車一樣，在短時間內學會，一輩子都不會忘記。

(中時 )