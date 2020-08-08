64歲澎恰恰日前在徒弟許效舜陪伴下，開記者會宣布因近年來拍電影，欠債高達2.4億破產，目前已還了一半。對此，網紅陳沂發文表示，自己不太相信澎恰恰是因為拍片而借錢，也嗆：「沒那個屁股就不要學人家吃瀉藥」，直言倒楣的應該是債主。
澎恰恰近年來頻傳陷財務困境，但他始終不認，6日才開記者會鬆口近年來拍4部電影，常有金主說好要投資又抽腿，導致他不斷負債，只好宣布破產，許效舜則透露，羅霈穎往生那天，自己正好收到澎恰恰暗示想不開的訊息，令他頭皮發麻，將澎恰恰約出懇談後，決定一起面對事實，澎恰恰也強調不會逃避，之後努力工作，並安排和債權主協商還債。
網紅陳沂昨見此發文，說最近看了《黑金丑島君》覺得被討債的人不可憐，反而很可惡，想到澎恰恰事件，她不相信他是為了拍電影借錢，「不過就算是，沒那個屁股就不要學人家吃瀉藥，沒錢還去借一堆高利貸說要拍電影，破產真的活該！」，又說：「倒楣的是那些因為你擺爛所以要不到錢的債主。真的！」
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