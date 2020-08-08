台中市一名吳姓學生，上周在學校瀏覽臉書，看到一名暱稱「金北濫」的網友刊登便宜販賣iPhone 11 PLUS 256G手機，遂向其詢問，「金北濫」要求吳男先加 LINE 談交易細節及折扣，聲稱須先匯款1萬元到指定帳戶才能保留購買資格，且為取信於吳男，還傳送一張許姓女子的證件照片給吳，吳男不疑有他，立刻以網路銀行轉帳，並相約面交取貨，但一直未等到對方出現，也聯絡不上對方，才驚覺遇上詐騙。

新北市另一名黃姓業務，在LINE群組看到暱稱名為「流年不利」的網友販售新款 iPhone SE2手機，對方聲稱因為續約換新機價格較便宜，遂加入黃姓業務LINE，詢問是否有需求，黃姓業務立刻匯款1萬2000元給對方，選擇超商店到店方式取貨，不料，「流年不利」收到款項後就以各種理由推託不出貨後神隱，黃姓業務才知道遇上詐騙。

警方表示，近年來網路購物十分盛行，詐騙集團也利用網路購物的特性來詐騙，當民眾想搶便宜，看到不明臉書社團、LINE群組、好友貼文電信門市開幕，要求到超商用 ibon 操作匯款或先匯款保留購買資格等等，但常常都是匯錢後收不到商品；警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、高單價、標榜名人推薦的商品吸引民眾購買，然而當有民眾向其表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過臉書或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，消失無蹤。

刑事局再次呼籲，民眾網路購物時應慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及實體店面，各大知名購物網站有提供交易保障，且切勿貪圖折扣而私下交易。並選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙、求償無門。

此外，看到好友貼文促銷販賣商品，要求私訊交易，要先確認好友帳號目前的安全性。並做好帳號保障，定期更新帳號密碼，啟用臉書雙重認證，以簡訊及電子郵件通知方式確認。

(中時 )