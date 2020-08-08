8日凌晨12時許在草屯鎮碧山路發生酒駕釀1死1傷憾事，1名27歲盧姓男駕駛自駕小客車撞上草屯鎮公所民政課長林炯欽及鎮民代表陳家財，林炯欽當場不治身亡，2人經送醫抽血檢驗，皆測出酒精反應，雙方都涉嫌酒駕，肇責及原因正由警方釐清中。

27歲盧姓男子在今(8日)凌晨1時許，開自小客車行經草屯鎮碧山路時，撞上雙載返家的乘客林炯欽及騎士陳家財，在旁洗車廠員工聽到巨響出來查看，見眼前機車零件四散，2名傷者倒臥在地，陳家財在地上痛苦哀嚎，林炯欽則倒臥在血泊中，1名護理師剛好路過，對林進行CPR急救，警消到場接手急救仍回天乏術。

據了解，當下盧男發現闖禍後竟肇逃，事後才由家屬陪同返回現場，警方對盧進行酒測，酒測值竟高達0.56，當場帶回警局偵訊。2名傷者送醫後經抽血檢驗，陳家財酒精濃度也超標，林炯欽也有酒精反應，雙方皆涉嫌酒駕，肇責及原因有待警方進一步釐清。

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(中時 )