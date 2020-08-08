陸人大將就港立法會真空期作原則性決定 17:252020/08/08 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首林鄭月娥。圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大常委會會議8日上午在人民大會堂開幕。據了解，議程新增處理香港立法會換屆選舉延後一年出現「真空期」問題的事項。 香港信報報導，消息指出，人大常委會將就「真空期」問題作一個「原則性決定」，相關草案內容由港澳辦主任夏寶龍在會中說明。 人大常委會會議一連四日在北京召開，據新華社此前公布的議程內容，此次議程也包括審議城市維護建設稅法草案、契稅法草案、預防未成年人犯罪法修訂草案，以及動物防疫法修訂草案等。 (工商 ) #大將 #真空期 #議程 #原則 #人大常委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸人大常委會今開會 新增處理立法會真空期議程 12:542020/08/08 兩岸 疫地戀情苦3／開放外國人來台就醫卻拒絕台女婿入境 家屬痛批：政策失去人道精神 10:152020/08/08 社會 酸川普貿易協議是吹牛 拜登：當選後撤回對陸關稅 07:102020/08/08 國際 疫情再起沒戴口罩將開罰 侯：第一波是八大行業 不合格將重重懲罰 12:162020/08/08 政治 預立醫療決定 罕病友活出尊嚴 04:102020/08/08 地方新聞 不畏科技戰 我7月對美陸出口齊揚 04:102020/08/08 財經要聞 審計處讚天幕受歡迎 議員不苟同 04:102020/08/08 地方新聞 斷供華為？中芯：遵守國際規則 04:102020/08/08 全球財經 美售無人機 我專家稱衛星支援是關鍵 04:102020/08/08 政治要聞 畫出竹南歷史文化脈絡 獲選畫作將以石雕方式永久保存 16:452020/08/08 寶島 兩岸熱門新聞 超嗆 中聯辦主任駱惠寧：願寄100美元供川普凍結 - 兩岸 逾600年歷史 西安市明朝秦王府城牆因暴雨坍塌 - 兩岸 川普禁微信致騰訊股價重挫 陸iphone銷量或慘崩9成 - 兩岸 我們都是中國人 帶來自豪與自信 - 兩岸藝文 - 旺報 TikTok閩南音七逃 創辦人是福建人 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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