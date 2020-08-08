大陸全國人大常委會會議8日上午在人民大會堂開幕。據了解，議程新增處理香港立法會換屆選舉延後一年出現「真空期」問題的事項。

香港信報報導，消息指出，人大常委會將就「真空期」問題作一個「原則性決定」，相關草案內容由港澳辦主任夏寶龍在會中說明。

人大常委會會議一連四日在北京召開，據新華社此前公布的議程內容，此次議程也包括審議城市維護建設稅法草案、契稅法草案、預防未成年人犯罪法修訂草案，以及動物防疫法修訂草案等。

(工商 )