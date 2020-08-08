劉綺甄以繽紛色彩畫出家鄉崎頂車站、子母隧道等知名景點，以及充滿故事性的中港溪媽祖宗教文化。（何冠嫻攝）

龍鳳觀光文化發展協會理事長葉倍境表示，透過徵圖比賽，邀請民眾畫出深具竹南代表性的建築、文化、歷史演進等主題作品，傳承竹南歷史。（何冠嫻攝）

竹南鎮后厝龍鳳宮已經有300多年歷史，為地方重要信仰中心，近期興建景觀迴廊，將展現廟宇文化與竹南歷史。龍鳳觀光文化發展協會召集繪畫好手，畫出深具竹南代表性的建築、文化、歷史演進等主題，向各地遊客與參香信徒，展現竹南歷史脈絡的發展。

后厝龍鳳宮近期興建50多公尺長景觀迴廊，顛覆過去以廟宇文化、媽祖、勸善等為主的故事題材，經眾人集思廣益，決議加入竹南在地風情，推動「畫我竹南」徵圖活動，向民眾徵圖，透過鄉親視角展現歷史演進的重要意義，提升文化涵養。

龍鳳觀光文化發展協會理事長葉倍境表示，徵圖比賽主題包含古早牽罟、金銀紙、道卡斯族、 蛇窯文化、崎頂車站、子母隧道等景點，還有近年發展的科學園區、龍鳳漁港離岸風場等題材，獲民眾踴躍參加，徵得72幅作品最後選出13幅畫作，將以石雕方式作為景觀迴廊牆面壁畫。

8日苗栗縣政府祕書長陳斌山等人頒獎表揚參賽者。陳斌山表示，各式畫作包含在地景點與人文特色，獲獎的作品更將雕刻於迴廊永久保存，成為紀錄竹南歷史脈絡的重要基地，期許在地人或遊客都能對竹南歷史文化有更深入的了解。

除了在地鄉親拿起畫筆畫下眼中的家鄉情懷，還有來自高雄、台中、彰化等地等民眾，也記錄竹南風情與文化寄件投稿。其中，畫家劉綺甄以繽紛色彩畫出家鄉崎頂車站、子母隧道、海水浴場等知名景點畫作，以及中港溪的媽祖宗教故事與文化作品。她表示，中港溪一帶有許多械鬥等精彩故事，而崎頂景點也逐漸廣為人知，希望讓更多人知道苗栗也很好玩，值得大家親自走訪，探索迷人有趣的在地文化。

葉倍境說明，數十幅畫作中選出13幅獲獎，有許多遺珠之憾，因此於廟旁的鳳鳴閣規畫畫展，即日起至16日開放民眾欣賞參觀，以傳承竹南文史記憶。

(中時 )