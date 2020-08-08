國人報復性出遊，國籍航空推出「偽出國」航班搶客，不過船運客輪並未受惠。百麗航運評估旅客量不足以支撐航線營運，且客輪票價與促銷機票差距不大，忍痛宣布往訪台中、澎湖航線停航。中部民眾往返澎湖只能搭乘飛機，或者遠赴嘉義布袋搭船，十分失望。

百麗航運看好台澎航線潛力，斥資5億元委託澳洲Austal船廠打造雲豹輪及藍鵲輪，號稱全世界最快的高速客輪，總噸位各899噸、載客數552人。台中港、馬公港相距86海浬，單趟航程約2小時，去年風光開航，每周運行3班，今年預定4月開航，不過受疫情影響兩度喊卡。

台中港務分公司指出，百麗航運公司申請的「台中港-馬公」固定航線，營運期間是每年4月至9月。原定今年4月1日開航，因受疫情影響，申請展延至6月1日開始營運，6月1日仍未能如期復航，於是申請終止固定航線。

台中港務分公司分析，「台中港-馬公」固定航線先前受疫情影響，旅客不多，疫情趨緩後，立榮與華信航空不僅加開班次，更以大型機種投入澎湖航線，加上航空公司降價促銷，又有廉價航空加入競爭，百麗公司評估旅客量不足以支撐航線營運，忍痛宣告停航。

百麗航運投入雲豹輪及藍鵲輪往訪台中、澎湖航線，來回票價約2300元，而航空公司促銷航班來回票不到3000元。百麗航運協理劉森隆表示，多數遊客比較價差不大，選擇搭乘飛機，旅客量難以支撐客輪營運，只好暫時停航至8月底，復航時機有待評估。

(中時 )