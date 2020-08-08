黃衣燦笑呈現生前爽朗個性 羅霈穎追思會場曝光

Makiyo擔任靈堂招待，未來幾天應該都會在靈堂幫忙。（吳松翰攝）

孫德榮跟羅霈穎是相識多年的好友。（吳松翰攝）

藝人羅霈穎3日猝逝家中，靈堂設於民權東路上的冬瓜行旅，8日結束頭七法會後於下午4點開放弔唁，約在3點半時，協助羅霈穎靈堂設置的星友于美人、靈堂招待Makiyo出面接受採訪，于美人有別於7日晚間引魂時情緒崩潰失控，隔了1天心情平穩許多，也提到羅霈穎生前原本有安排12日要過60歲的慶生派對。

于美人說羅霈穎的圈內姊妹們原先約定好，慶生派對要穿晚禮服玩Dress code，羅霈穎本人也訂好生日宴場地、禮服也選好了，無奈生日派對變冥誕，訂做的背景、慶賀用的大圖輸出都已先喊停，于美人說：「現在就說是冥誕，要問道長們該怎麼做能兼顧習俗跟她（羅霈穎）的個性。」並稱：「在民權東路穿晚禮服好像怪怪的。」確切形式她會跟家屬討論後再公布。

而Makiyo則表示平常都是羅霈穎照顧她，現在一定事必躬親，「覺得羅姐在我們心裡，不要讓她失望。」更說如果家屬願意，希望能幫愛美的羅霈穎化妝，「幫她種睫毛、化腮紅，素素的她會生氣。」于美人也提議說不然每天講1個羅霈穎生前有趣的故事，讓她開心不孤單，現場第一話就爆料她喜歡跟小鮮肉交往，但分手時小鮮肉多會死纏爛打，這時羅霈穎就會開玩笑說：「這種時候只要提見家長就解決了。」

稍晚4點，孫德榮也現身靈堂，他說：「她（羅霈穎）比我大3個多月，都在過9字頭的關，她也被寂寞孤獨打敗，她的心情我理解，也讓我自己警惕自己要好好活著，下周已安排旅遊。」他讚靈堂佈置漂亮，並提到以前于美人找他跟羅霈穎上節目的趣事，「我們兩個上節目，1個是羅霈穎最好的男生朋友、1個是最好的女生朋友，互相爆料很好笑。」

(中時 )