前時代力量黨主席徐永明涉收賄案，徐永明5日主動宣布退黨，時力決策委員剩10人，時力日前宣布決策委員總辭，並於3周內完成改選。至於何時公布決策委員選舉辦法，時力祕書長陳志明表示，目前已經找到選舉委員，預計下周公告選舉時間，公告隔天後開放登記，預計最快8月底前完成決策委員改選。

徐永明因涉入收賄案，時力決策會日前停止徐永明黨主席職務，並推選立院黨團總召邱顯智任代理主席，時力決策委員5日宣布總辭進行改選，截至目前選舉日前尚未確定，但已有邱顯智、黨副祕書長高鈺婷、苗栗縣議員曾玟學、律師曾威凱等人表態參選決策委員。

根據時力黨章，決策委員共15人、備取3人，黨主席由決策委員推選產生，因決策委員每逢西元奇數年改選，此次改選後決策委員及新任黨主席任期至2021年2月28日。

陳志明表示，決策委員選舉委員已經確定，選舉委員預計下周開會後公告改選投票日，並於公告隔天開放登記，只要合格黨員都可以參選決策委員，屆時將開放黨員線上投票，產生新任的決策委員。

陳志明說，新任黨主席部分，須等到決策委員產生後，由新任決策會召開首次決策委員會時推選。

目前表態參選決策委員的人選中，有多人為前決策委員，外界質疑時力喊出改革口號，並啟動全面改選決策委員，但有意參選的大多與於上屆決策委員名單重疊度高。

對此，陳志明回應，決策委員總辭是對這次事件負責，總辭後如果重新登記參選，必須再次接受黨員檢驗，結果交由黨員決定。

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(中時 )