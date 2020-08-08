苗栗縣政府推動中老年婚姻教育，規畫中老年夫妻營，並辦理婚禮儀式，重溫重溫結婚喜悅。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動中老年婚姻教育，規畫中老年夫妻營，提升婚姻及生活品質。8日安排婚禮儀式，讓來自各鄉鎮市的18對中老年夫妻踏上紅毯，重溫結婚喜悅。

縣府教育處透過家庭教育中心及樂齡學習中心的協助，針對縣內中老年民眾對婚姻教育的需求，提供專業知識、彈性多元的活動課程，並由輔仁大學兒童與家庭學系老師潘榮吉、柯良宜帶領中老年夫妻回顧及探討未來，重新面對婚姻關係，使生活更加愉悅，落實中老年婚姻教育，並提升婚姻及生活品質。

8日婚禮儀式在三義鄉西湖渡假村登場，現場熱鬧非凡也充滿著幸福洋溢的粉紅氛圍。苗栗縣長徐耀昌表示，2003年「家庭教育法」公布實施以來，婚姻教育為推動家庭教育的重點之一，人生旅程，「旅伴」最重要，婚姻是一生的堅持，期許藉由「心約定愛永恆」中老年夫妻營，喚起眾人對婚姻關係的重視。

徐耀昌觀察，出席的18對夫妻幾乎已結婚40到50年，其中最年長的為公館鄉88歲詹添榮、85歲徐秋枝，婚齡長達66年，讚許2人一路走來互相陪伴，如今兒女已成家立業，彼此經歷生活中的起伏和挑戰。

縣府教育處長邱廷岳表示，夫妻關係和諧為家庭教育重要一環，期許現今年輕人能效法長輩們維持婚姻的經營之道，重視婚姻關係與家庭教育，共創幸福美滿的家庭。

(中時 )