勞動部長許明春（中）今天主持「AI職涯起手室－青年職涯服務」活動，全台首座職涯貨櫃屋的啟用儀式，左為新竹市副市長沈慧虹。（陳育賢攝）

全台首座職涯貨櫃屋8日在遠東巨城購物中心啟用，屋內可體驗VR職場虛擬實境。（陳育賢攝）

職涯貨櫃屋提供各尺寸襯衫、西裝外套供民眾拍攝履歷證件照即拍即印的服務。（陳育賢攝）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹市政府共同推動「AI職涯起手室－青年職涯服務」活動展，其中，全台首座職涯貨櫃屋8日在遠東巨城購物中心啟用，屋內可體驗VR職場虛擬實境，也有完美履歷拍照區，職涯活動展將展至8月16日。

勞動力發展署指出，近年約5成青年因缺少工作經驗、職涯迷惘、就業市場不熟悉及求職的自我行銷能力不足等因素，在尋職過程中遭遇困難，桃竹苗分署為解決青年求職困境，協助青年順利接軌職場就業，特別將館舍各項職涯服務結合科技打造國內首座職涯體驗貨櫃屋，作為青年踏入職場前的「起手室」。

勞動部長許明春表示，勞動部為提升青年專業職能、了解職業興趣及確認職涯規畫，除統合8個部會資源推動為期4年總經費95億元的「投資青年就業方案」外，今年度更因應疫情及畢業季尋職就業需求，推動「應屆畢業青年就業措施」祭出66億，透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」3大策略、5項措施，照顧19萬名初次尋職青年，至少可讓14萬人穩定就業。

賈桃樂學習主題館於巨城辦理的「AI職涯起手室」活動，可讓青年朋友在暑假及畢業季期間超前部署，作職業認識與求職準備，做好未來職涯藍圖規畫，9天活動結束後，巡迴列車將於9月18日至20日開拔到台北南港展覽館，各項體驗設施將原汁重現展出，之後也會陸續進駐各大專校院校園推出徵才活動，推動青年職涯準備協助轉銜就業市場。

今天的活動現場運用多樣的互動科技，包括有僅需5秒就可以由人工智慧快速分析出人格特質的「AI9型」、認識12種不同職業職場環境的360度「VR職場體驗」；與人格特質對應的職業配對「職業對對碰」遊戲。還有提供各尺寸襯衫、西裝外套供民眾拍攝履歷證件照即拍即印的服務。

另，設有青年就業服務專區攤位提供就業諮詢、訓練獎勵措施讓民眾洽詢，以及巨型吸睛的扭蛋機作為打卡新熱點，搭配父親節舉辦「爸爸是英雄！神秘小禮DIY」親子活動。

此外，8月12日至13日有國際青年日好朋友著同色系服裝活動；15、16日有職涯追夢趣氣球DIY教學、能力星願瓶等，只要完成合照打卡，即可額外獲得扭蛋限量禮物。更多活動及課程訊息歡迎上賈桃樂學習主題館官網瀏覽。

(中時 )