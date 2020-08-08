屋內共3層樓、21間雙人房。（黃婉婷攝）

裏頭規劃大型禮拜空間，供穆斯林長者在此禱告。（黃婉婷攝）

開幕典禮的特色佳餚也由教友親自準備，如印度風味的薑黃雞腿飯、緬甸的特色綜合甜點。（黃婉婷攝）

高齡化社會來臨，銀髮安養問題逐漸浮上檯面，穆斯林老人關懷協會張繼方與夫人明萍忠看見教親需求，夫妻倆自掏腰包於桃園龍潭建造全台首座穆斯林老人公寓，並於8日舉行開幕活動，吸引各地約300名教友共襄盛舉。屋內共3層樓、21間雙人房，設有獨立廚房供應伙食，開放鰥寡孤獨者申請，採公益樂捐方式收費，是共居樂活的最佳寫照。

伊斯蘭教是世界3大宗教之一，隨著信奉伊斯蘭教的移工、民眾與日俱增，目前全台約有30多萬名教親，彼此之間靠各地的信仰單位來聯繫。一肩扛起穆斯林老人關懷協會的張繼方與明萍忠，為了讓長者能有更好的生活空間，2017成立協會後鎖定赤貧、鰥寡孤獨教友給予幫助，而夢想中的老人公寓，歷經3年籌備，總算開花結果。

明萍忠說，自己從小就和長者有緣，無論是開心還是難過，長輩們總會和她分享心事，也讓她看見老人對心靈交流的需求。來到台北後，看見許多穆斯林長者被家人送去老人院，無法吃清真認證的食物，過世後也未能遵照宗教禮俗入土，心想未來若有能力，必要建造專屬老人的公寓，不至孤獨終老。

明萍忠指出，屋內家具由姊妹們捐助，為了打造穆斯林長者專屬的生活空間，內部也設有大廳舍，作為餐廳及禮拜堂，方便辦活動、禱告時使用。今日的開幕儀式只是宣告公寓開幕，有興趣的穆斯林可以向協會報名，以有自主能力、未有健保及無家人陪伴的長者為主，且不收取任何費用。

張繼方致詞時也說，公寓會選定龍潭做為據點，主要是因為環境清幽，距離國軍804醫院僅4分鐘、龍岡清真寺20分鐘，醫療機能與信仰需求一次完備。既然他和夫人身在台灣，下一代也將在此深根，必須做點什麼回饋台灣教親。

(中時 )