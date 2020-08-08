北市建管處傳公務員索賄，涉嫌收賄的曾華崇輕生，9日將舉行告別式，走完人生最後一段路，北市副市長黃珊珊、都發局副局長羅世譽將出席，家屬今也透過市府發表聲明書，盼釐清事實真相。

曾華崇家屬今透過建管處發表聲明，尊重司法調查，對部分媒體未審先判，羅織莫須有罪名，讓曾華崇產生莫大心理壓力，終成憾事，令家屬悲慟萬分，盼媒體及外界能尊重家屬，也尊重司法調查，勿在未經求證下，再對曾華崇死因任意揣測，對家屬造成二次傷害。

聲明指出，曾華崇生前在律師陪同下，坦然面對司法調查，家屬無法接受外界指稱畏罪自殺的言論。部分媒體多次報導所指錢櫃KTV火災消防問題、總統府、立法院及世新大學電梯故障與曾華崇涉及司法案件有關，市府已發布新聞稿釐清真相，不應安罪於曾。

另有報導以「太上皇」稱曾華崇私聘助理，報導刻意隱蓋該人員是市府執行廠商駐點合約委派而來的事實，此為不符真實的報導，再次呼籲媒體各界應立即更正報導內容，端正視聽，沉痛呼籲媒體應善盡社會責任，根據事實報導，勿擴大渲染、未審先判傷及無辜。

據了解，建管處懲處名單包括，建管處長張明森、副處長、科長等共12人遭懲處申誡至大過，其中，張明森與都發局主祕劉美秀職務對調，副處長史維斌職務調動則懸而未決，整份名單已由都發局長簽准，呈送市長室待簽核。

台北市政府發言人陳智菡表示，明天黃珊珊、羅世譽會親自出席曾華崇告別式，至於索賄案的人事懲處調動，下周將會對外公布。

(中時 )