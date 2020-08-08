時代力量前主席徐永明涉貪退黨，後續風波也引發台北市議員林穎孟和黃郁芬退黨、黨的決策委員全體總辭負責，民進黨立委賴品妤砲轟前立委黃國昌，把選區拱手讓人，「打假除怪才知戰神根本只是怯戰神，這群人現在是在秋什麼秋？」而黃國昌打破一周沈默後，深夜透過臉書公開喊話，但他的貼文曝光後，有網友不爽地說，「以前嘶吼現在沉默？」

黃國昌在臉書寫下，就事論事，明辨是非，有錯則改，無則惕厲，這是處理爭議應該遵循的原則，也是面對責難應該抱持的態度，過去這段時間，社會各界對時代力量有許多批評指教，「我們該做的，就是坦蕩面對、虛心檢討。」他也提到，這段時間裡，謝謝許多黨內同志，沒有迴避，勇敢承擔；更謝謝所有支持時代力量的朋友們，陪伴我們共度風雨。

最後，黃國昌也對黨內外的夥伴們說，「不要失去志氣、不要失去勇氣，我們同行至此，不僅不會放棄，更會以數倍的意志與努力，迎接接下來的每一天。」

然而，他的喊話貼文曝光後，不少網友則是不領情，認為他「安靜了這麼久就發這些？」很多人留言抨擊「嚴以待人寬以律己」、「鞭别人的時候很大力」、「我想聽咆哮版本」、「就這樣？沒有咆哮？打算包庇嗎？」、「太離譜了！安靜了這麼久就講這些？」、「話是說得很漂亮！然後呢！?」

(中時新聞網)