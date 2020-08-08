英仙座流星雨即將在8月12日達到極大期，台南南瀛天文館12日將舉辦流星雨觀測活動，還有木星可以觀測。（台南南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

英仙座流星雨即將在8月12日達到極大期，台南南瀛天文館12日將舉辦流星雨觀測活動，還有土星可以觀測。（台南南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

年暑假定期來訪的英仙座流星雨即將在8月12日達到極大期，台南南瀛天文館表示，12日當天館內將舉辦流星雨觀測活動，內容包含流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說等，觀測活動將從晚間18：30持續到24：00。

今年的夏天天空特別精彩，從日環食、23年來最亮的NEOWISE彗星（C／2020 F3）、木星衝、土星衝以及英仙座流星雨，有多個特殊天象接連到來，因此12日晚上除了有機會看到滿天的流星，還有木星及土星可以觀測，甚至還有機會可以透過天文望遠鏡看到NEOWISE彗星。

南瀛天文館指出，英仙座流星雨的母彗星為斯威夫特─塔特爾（109P），當地球行經彗星遺留在軌道上的碎屑時，眾多的碎屑同時掉入大氣層產生流星雨，從地球上看起來，這些流星都像是來自同一個輻射點四散而出─來自英仙座的方向，流星雨因此而得到命名。

觀測流星雨最佳的方式，只要找尋光害少、視野開闊的地方躺在地上往天頂觀看即可，英仙座流星雨的輻射點約在8月12日晚上9時從東北方升起，不過觀測流星無須緊盯著輻射點的位置，整個天空都有可能看到流星，當日月相為農曆23號的下弦月，下半夜會受到月光影響，因此午夜前是最佳觀測時間。

南瀛天文館表示，12日星象劇場也加開17：30星光場《極地企鵝上太空2—流星之謎》，搭配特別導覽節目《流光星影》介紹流星雨，並提供16：30、17：30二場次全票買一送一優惠活動。歡迎民眾攜帶野餐墊前來席地一起看流星、許星願。

(中時 )