看準政府帶頭推動產業升級，從事觸控面板整廠輸出的富創得科技順應政策走向，帶頭將老舊廠房變身科技廠房，以迎來廠辦市場龐大的商機。

眼看近年國際大廠相繼來台投資，今年4月行政院再祭出政策利多，拍板通過7年砸百億，吸引國際大廠來台落地，藉此推動國內產業轉型升級，全力朝向全球高科技研發中心發展。

然而，當政府帶頭促進產業升級的同時，舊廠房跟著升級也成了不可抵擋的趨勢；再加上台商加速回流，急尋工業區土地，廠房供不應求，造就商辦比住宅搶手，而廠辦比商辦更炙手可熱的現象。

富創得科技公司董事長吳明發，早在2年前就看準這波趨勢，擁有坐落於林口工業園區的廠房，占地2800坪，是林口工二工業區面積最廣的，也是區內首開先例通過的危老重建案。富創得科技預計近期拆除舊廠房，2、3年後將有一棟外觀新穎，規格比照無塵室等級的地下4樓、12層高的立體化科技廠房，企圖打造新創資源共享的生態圈，吸引高科技產業進駐。

新創廠辦 具政策優勢

談到當初為何決定重建舊廠房？吳明發精神抖擻地說，「看到林口是要改變的時候了。」他口中說的改變，正是經濟部2017年啟動「林口新創園」計畫，以林口世大運選手村作為據點，招攬國內外加速器與新創業者進駐，有意打造為亞洲最大的AI聚落。

另一方面，林口正是位於「新創走廊」的中心點，占有絕佳的地理位置，而所謂的新創走廊，主要鏈結桃園市的亞洲．矽谷計畫、新竹的科學園區、台北小巨蛋的國際科技創業基地，也是政府發展國際新創聚落的終極目標。

跟著政策準不會錯，這是吳明發創業30、40年來的商業嗅覺。對這一波台商回流，他觀察到產業發展的脈絡，「大家都知道台商回流，但也要知道一件事，台商回來，並不會投入大量生產的勞力密集型產業，而是會選擇在台灣設立研發中心，把研發技術留在台灣，不然在別人家屋簷下做研發，還沒量產前，技術都被學走了！」

發展新創產業、設立研發中心，這是吳明發第一時間看到的商機，預計重建的科技廠房，便是以此作為規畫的軸心。目前富創得主要業務是觸控面板整廠輸出，著重在研發、製造材料，在廠辦重建後，總樓地板面積達17000餘坪，扣除所需的1000餘坪，其餘預計邊建邊售。不過，還未興建，已有來自各地的買方洽詢，包括國內龍頭電信公司之一、一家美國上市公司，還有來自台中的業者，不難看出廠辦大樓在市場上有多搶手。

(本文節自財訊雙周刊613期)

《財訊雙周刊613期》

(中時新聞網)