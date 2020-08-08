美國衛生部長艾薩爾明(9)日就要來台灣了，衛福部長陳時中說他夠重要，可以不用居家檢疫14天。引發輿論嘩然，大傷「順時中」公信力。對此，網路名人朱學恒想出絕招搶救陳時中，呼籲國人針對「美國衛生部長去的地方、住的飯店，經過的工廠，兩周之內都不要去」，可望化解陳時中的尷尬處境。

朱學恒今日在臉書貼文指出，陳時中在「國家處境艱困，用防疫換外交是不得已，你說實話大家也不是不能體諒。但結果當局用流行疫情管制中心的公信力出來擋，說目前防疫做法最好不用改。」但「五百萬人確診的美國，衛生部長來台，落地檢測卻不隔離十四天」，「剛因為全境大爆發，確診創歷史新高而被指揮中心從中低疫情風險國家除名的日本，前首相森喜朗帶一行九名議員來台，卻落地不檢測不隔離」。

朱學恒表示，「光這兩組人的處理邏輯就彼此牴觸，人民到底要相信哪一種邏輯？」為挽救衛福部長陳時中好不容易建立的公信力，朱學恒提了一個民眾可行的辦法，化解陳時中目前尷尬處境。辦法是「美國衛生部長去的地方、住的飯店，經過的工廠，兩周之內都不要去。森喜朗去的李前總統靈堂還是公開場地，建議各位在八月九日之前趕快去致意，之後不能保證風險。」

最後，朱學恒提醒網友們：「各位，自求多福，這世界上只有邏輯是共通語言，當邏輯說不通的時候，不是有超自然力量介入，就是有漏洞了。」

(中時新聞網)