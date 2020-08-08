桃園一名陳姓男子，5年前透過臉書，認識一名15歲的國中少女，兩人聊天培養感情後，陳男向51歲的楊姓老闆透露，可以用6千元代價與少女發生關係，結果少女一看到楊姓老闆，突然後悔拒絕，陳男竟強行脫下少女褲子，並全程觀看老闆性侵少女。

2015年當時17歲的楊男，網路上認識15歲少女後，於11月17日晚間大約6點多，約少女到家中見面聊天，期間兩人相談甚歡，沒多久陳男打電話給楊姓老闆，表示可以介紹國中少女性交易，因此楊姓老闆便開車接走陳男與國中少女。

楊姓老闆將車停在桃園龜山某停車場，要求陳男離開，接著叫少女到汽車後座準備發生關係，但少女突然反悔「不想做了」，原本要離開的陳男折返，強制脫下少女褲子，讓老闆性侵得逞，自己則坐在副駕駛座全程觀看，事後身心受創的少女報警並驗傷提告。

楊姓老闆偵訊時坦承犯行，檢方依成年人故意對兒童強制性交罪嫌將他起訴，並請法院加重其刑；至於陳男案發時未成年，去年則因強制性交罪遭桃園少年法庭判刑確定，目前在監執行中。

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(中時新聞網)