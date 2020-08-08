時代力量創黨5年來，已有12人退黨，加上前黨主席徐永明收賄案重擊，時代力量恐泡沫化。對此，臺北市議員陳建銘表示，小黨若不能堅持理想，很容易淪為大黨側翼，並指出在媒體輿論偏向民進黨的環境下，民眾黨要小心了。

《中評社》報導，此次立委涉貪的案件，之所以會對時代力量造成重大傷害，陳建銘指出，這是因為他們過去以清廉自詡，但如今卻發生這樣的問題，讓支持者和民眾失去信心。陳建銘認為，如果小黨不能堅持自己的理想，反而和大黨為共同利益起舞，變成大黨側翼，就會變成現在這個樣子。

此次貪瀆案風暴雖然沒有波及民眾黨，但陳建銘指出，以目前台灣的清況來說，現在民進黨似乎正在運用行政資源影響媒體，帶動媒體報導的風向，在這樣的情況下，民眾黨並不能討到便宜。

此外，陳建銘還表示，看一個黨有沒有變質，看這個黨選舉時花多少錢就能夠知道。雖然時代力量和民眾黨沒有花費太多錢在選舉，但重點在於政黨的自製力，對金錢的運用進行妥規劃，政黨才不會走向變質腐化。

前時代力量黨主席徐永明涉收賄事件，除了重創時代力量，也導致支持者大幅流失，日前民進黨桃園市議員王浩宇發現，時力的政黨支持度如今只剩下1.5%，雖然他並未說明資料來源，但時代力量的未來也引起網友熱議。

(中時新聞網)