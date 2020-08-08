台北地檢署不服台北地院日前裁定交保涉貪立委趙正宇，提起抗告，北院今日改裁定趙正宇羈押禁見；據了解，趙正宇下午3時許移送台北看守所，「新搜」狀況正常，情緒穩定，健康檢查也無太大問題，預計將於5時許與其他受刑人一起吃晚餐，晚間將入住孝三舍。

趙正宇8日下午被移至台北看守所，新搜內容包括健康檢查、安全檢查，皆無異狀，僅表示有些小病，但無大礙。

據了解，趙正宇入所後情緒穩定，相當配合，所方安排他入住孝三舍雙人房，為保險起見，所方為趙正宇安排一名精神狀況穩定、案情較為單純的詐欺犯作室友。

另外在4日即進入台北看守所的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明，分別住在不同舍房，在所內5日來皆相當低調，遵守所方規定，與室友相處狀況也都正常，除放風外大部分時間都在舍房休息。

據了解，3人每日都準時於早上6時50分起床點名，3人8日早上吃了「清粥、香筍鮪魚、辣玉筍」、午餐「香菇肉絲燴飯、培根高麗菜、愛玉甜湯」、晚餐則吃「沙茶豬肉片、玉米絞肉、炒蝦米高麗菜、金針排骨湯」。

(中時 )