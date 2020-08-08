基隆父親節出遊首選，海科館週末推水下機器人直播海底奇觀。（吳康瑋攝）

基隆父親節出遊首選，海科館週末推水下機器人直播海底奇觀。（吳康瑋攝）

國立海洋科技博物館「潮境港灣」被譽為潛水客的秘密花園， 吸引許多潛水愛好者的造訪，但對一般民眾而言，難以探究這片秘境，海科館於8日下午，透過水下機器人深入海灣，並直播連線到主題館兒童廳，讓館內大小朋友可以透過介紹，更加認識水下機器人可以參與的任務和操作，水親子在海科館共學，歡度不一樣的父親節。

海科館表示，潮境海灣自通過成為「望海巷潮境海灣資源保育區」後，海科館於便投入非常多的心力進行復育，除了成功的以竹叢復育軟絲、及珊瑚及小丑魚等海洋生物的保育，也造就了望海巷海灣具有非常豐富的海底生態，更成為潛水愛好者口耳相傳的超級潛點。海科館說，選在父親節以機器人直播水下奇景，不只要讓旅客「抱父」出遊玩得盡興，也要讓親子之間可以透過觀察美麗海底，共學海底生態的奧秘。

館長陳素芬指出，每年有超過兩萬名遊客到望海巷潮境海灣進行海上活動，為了讓民眾不必下水也能一睹其中的豐富海洋生態，這次特別跟臺大合作，透過水下機器人直播，將保育區內的海底影像透過解說讓民眾瞭解深入了解，並現場教導水下機器人的運作原理及操作方式。

現場數千位大小民眾看著海底影像目瞪口呆，更由保育人員以生動活潑的小遊戲帶領親子走入海底世界，認識水下科技及台灣的美麗海洋，更有小朋友大呼「要帶學校同學一起來參觀」，館長陳素芬強調，希望入館的大小旅客，可以透過館內的互動學習裝置盡情，大大提升全民科技素養及保育心。

(中時 )